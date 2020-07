Gazzetta promuove Kulusevski: "Abilmente fa a sportellate con Koulibaly, gli mette il corpo davanti costringendolo al fallo: sostanza e personalità..."

Ultime Serie A - Fattore Kappa ancora decisivo fra Parma e Napoli. All’andata una papera di Koulibaly (che s’infortunò), lanciò in contropiede Kulusevski che gelò il San Paolo segnando. Al ritorno la coppia Kulusevski-Koulibaly torna protagonista, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Stavolta al Tardini abilmente fa a sportellate contro Koulibaly, riesce a mettere il corpo davanti al senegalese costringendolo al fallo. In questi gesti c’è la sostanza e la personalità di un classe 2000 già pronto al salto di qualità nella Juventus. Perché non aver paura e affrontare con la propria fisicità un difensore tosto e veloce come Koulibaly non è da tutti e Dejan ha tutta la sana sfrontatezza di un ventenne di grande qualità"