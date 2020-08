Ultimissime Napoli - Fabian Ruiz, autore della rete provvisoria dell'1-0, è stato premiato come migliore in campo nelle pagelle di Gazzetta per Napoli-Lazio. Allo spagnolo è stato dato un 6,5: "Regala un'altra perla delle sue con il solito sinistro a giro, ormai è una specialità del suo repertorio di vera qualità"