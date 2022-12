Gazzetta - Per lo scudetto al Napoli serve il primo Meret! C'è un dato in cui deve crescere

Per lo scudetto al Napoli serve il primo Alex Meret che, tutto sommato, eccetto sbavature, ha fatto bene come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Partenza a razzo, liberato dalla pressione di Ospina, paperetta in ottobre su Barrow (Bologna). Monumentale al Maradona contro il Liverpool (4-1), due gol balordi presi ad Anfield, uno con i piedi in porta. C’è del suo nella terza miglior difesa del campionato, ma per il bersaglio grosso deve portare in dono qualcosa in più. Al momento è 6° per media voto e percentuale di parate tra i colleghi con almeno 9 match: deve crescere"