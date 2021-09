Gazzetta - Orgoglio per le proprie radici e risultati, c'è sintonia tra il tifo napoletano e Spalletti. Splendido colpo d'occhio al Maradona per tornare al primo posto

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Napoli-Cagliari.

"Niente nostalgia, ma solo orgoglio per le proprie radici. Quello che ha saputo ridare Spalletti non solo con i risultati, ma con parole sempre affettuose e in sintonia con una tifoseria che sta apprezzando parecchio l’approccio della nuova guida tecnica. Oggi c’è grande attesa per continuare l’eccellente filotto di questo avvio campionato. Oggi contro il Cagliari sono attesi circa venti mila spettatori. Ma al di là dei numeri quello che non mancherà agli azzurri, a caccia della sesta vittoria di fila e del nuovo primato, sarà il sostegno del Maradona, perché a Fuorigrotta tifano tutti anche dalle tribune e la gente proverà a spingere gli azzurri ben sapendo che contro il Cagliari sono sfide tradizionalmente ostiche, ancor più adesso che sulla panchina avversaria c’è quel Walter Mazzarri che con la sua impronta alle squadre ha insegnato ai tifosi azzurri come le partite non finiscano mai. Con questo modo di fare fu il primo a portare il Napoli di De Laurentiis in Champions, spingendolo sino agli ottavi, persi ai supplementari in casa del Chelsea che poi si aggiudicò il trofeo nel 2012".