Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso negli allenamenti trova anche il tempo per tirare su il morale della squadra: "Il campo come luogo di divertimento. Questo insegue Gattuso che nei suoi intensi allenamenti cerca di far ritrovare il sorriso ai suoi. Perché puoi cambiare tutti gli allenatori che vuoi, ma se in un gruppo manca serenità, difficilmente i risultati arrivano".