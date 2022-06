Gazzetta - Non solo Ostigard, spunta una vecchia conoscenza come quarto centrale Napoli

Calciomercato Napoli - Non c'è solo Ostigard come quarto centrale per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che lancia un nuovo nome per gli azzurri che sono alla ricerca di un'altra pedina per completare adeguatamente il settore difensivo.

Giuntoli

Nuovo difensore per il Napoli?

Ecco cosa scrive Gazzetta: