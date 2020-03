Gazzetta - Non solo Allan, Gattuso ha dato il via libera ad altre due cessioni: ADL punta a incassare circa 250 milioni

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive la probabile lista dei partenti stilata da Gattuso:

"C’è più di un indiziato nella lista dei probabili partenti. Allan, per esempio, è uno di questi. Gli arrivi di Demme e Lobotka sono stati indicativi di quelle che sono le intenzioni del club sul mediano brasiliano. Potrebbero bastare 50 milioni di euro per convincere De Laurentiis a cederlo. A lui è interessato il Psg che avrebbe individuato, intanto, in Kalidou Koulibaly il sostituto di Thiago Silva, prossimo ai 36 anni. Per il difensore senegalese il presidente ha già rifiutato 100 milioni di euro dal Manchester United, nella scorsa estate, e ha già detto che se dovessero riproporgli l’offerta non direbbe di no.

Un altro tra gli indiziati a lasciare Napoli è Faouzi Ghoulam. Gli infortuni ne stanno condizionando la carriera, avrebbe bisogno di continuità, ma Gattuso ha la necessità di riportare il Napoli lì dov’è stato fino alla scorsa stagione e non può aspettare nessuno. Dalle cessioni, in ogni modo, dovrebbero entrare in cassa dai 200 ai 250 milioni di euro, contro i 100 spesi sul mercato di gennaio".