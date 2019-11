Gazzetta - Non crediamo ad un monologo di De Laurentiis alla squadra: i calciatori solleveranno tutti i problemi organizzativi

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mostra particolare attenzione sul contenuto del faccia a faccia che ci sarà tra i calciatori del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Non si parlerà solo delle multe a quanto pare.

Aurelio De Laurentiis

CONFRONTO DE LAURENTIIS-SQUADRA

"Ma guardando con attenzione i comportamenti anche ad Anfield, non pensiamo sarà un monologo quello del presidente. Prendete Dries Mertens, per esempio: la sua rabbia, la sua delusione per quanto sta accadendo, l’ha mostrata con la postura e la mancata esultanza a Liverpool dopo lo splendido gol, bissando quello già segnato ai Reds all’andata. Liquidare la questione dicendo che i giocatori sono solo attaccati al danaro sarebbe superficiale e fuorviante, oltre che offensivo per uomini che comunque hanno lasciato tracce importanti a Napoli, al di là delle scadenze contrattuali. Ci sono anche problemi organizzativi che la squadra ha già posto. E non essendo De Laurentiis uno molto avvezzo alle deleghe, certe problematiche sono rimaste irrisolte. È tempo di ricostruire".