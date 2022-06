Gazzetta - Niente operazione per Olivera: l'iter del recupero. Sarà a Dimaro l'8 luglio

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Mathias Olivera che ha subito un infortunio in nazionale nella sfida contro Panama. Il giocatore dovrebbe andare comunque in ritiro con la squadra a Dimaro.

Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"I sanitari del Napoli hanno sentito i colleghi sudamericani ma potranno constatare la situazione quando il giocatore verrà in Italia per il ritiro. Olivera adesso osserverà una settimana di riposo, poi inizierà la riabilitazione e sarà a Dimaro per l’inizio del ritiro l’8 luglio. Sicuramente non sarà in perfetta forma ma a quel punto il Napoli lo sottoporrà a nuovi esami per valutare come procedere con gli allenamenti e i tempi effettivi di recupero".