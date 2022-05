Gazzetta - Nervi tesi in casa Juve: diverbio tra Nedved e Allegri nello spogliatoio

Serie A - Nervi tesi in casa Juve dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive di una lite tra Nedved e Allegri a fine partita.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport

"Nervi tesi sul campo ma anche in albergo, dove la squadra ha fatto tappa in attesa di ripartire per Torino, prima tra Allegri, Nedved e i giocatori, e poi con un confronto sulla situazione all’interno della dirigenza. Chi era nella pancia dello stadio racconta di un Nedved parecchio arrabbiato, entrato negli spogliatoi prima di tutti. Pavel è un tipo sanguigno, ha conservato la stessa foga di quando era giocatore e fa ancora fatica ad accettare una sconfitta. Ci sono stati toni accesi, alla discussione hanno partecipato il tecnico e anche qualche giocatore di peso. Sotto accusa l’atteggiamento del gruppo, che per la dirigenza avrebbe potuto e dovuto fare di più in questa stagione, ma anche le scelte di Allegri, che nel finale ha perso il controllo venendo espulso e che nello spogliatoio non aveva ancora smaltito la rabbia".