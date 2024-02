Gazzetta - Nei mesi scorsi il Napoli ha offerto 48 milioni per Koopmeiners. Adesso su di lui c'è la Juve

Nei mesi scorsi il Napoli era arrivato ad offrire 48 milioni per Koopmeiners dell'Atalanta si legge sulla Gazzetta dello Sport. Adesso sull'olandese ci sarebbe la Juventus.

"In ogni caso, Alcaraz o non Alcaraz, alla Continassa non hanno cambiato idea sul 25enne allievo di Gasp. Koopmeiners è considerato il concentrato di qualità, fisicità e duttilità ideale per cambiare marcia alla mediana. Tanto da mettere in preventivo una spesa importante visto che l’Atalanta sei mesi fa ha rifiutato i 48 milioni del Napoli.

Un tentativo verrà effettuato e i buoni rapporti tra i due club inducono all’ottimismo. Di sicuro, però, nel mercato non c’è nulla, soprattutto a febbraio e in un momento storico in cui tanto in Arabia quanto in Inghilterra possono far saltare il banco da un momento all’altro".