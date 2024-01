Koopmeiners, l'agente svela: "Giuntoli voleva portarlo al Napoli già ai tempi dell'AZ"

Ultime news calciomercato - Teun Koopmeiners incanta con una grande stagione e torna al centro del mercato, col Napoli che in estate ha fatto di tutto per strapparlo all'Atalanta. E il suo agente, Bart Baving, a Calciomercato.it, svela che Giuntoli lo contattò già quand'era all'AZ (estate 2021 arriva all'Atalanta:

"Lo Scudetto è impossibile, ma l’Atalanta è ancora in corsa per Coppa Italia ed Europa League. Sono sicuro che Teun, uno molto ambizioso, e tutti i suoi compagni daranno il massimo per arrivare più lontano possibile. Alla fine ogni giocatore hai sempre bisogno della squadra, lui questo lo sa. Se attualmente è il miglior centrocampista della Serie A? Di sicuro è tra i più bravi. È un calciatore completo: intelligente, potente, ha personalità. è capace di passaggi fantastici e di far gol. Un calciatore che fa squadra, con una mentalità fantastica. Insomma, un vero professionista sia in campo che. Ma in Serie A ci sono centrocampisti altrettanto forti”.

Interesse di Giuntoli? Sì, so che è molto stimato dalla Juventus. Con Giuntoli parlai già quando Teun giocava ancora nell’Az Alkmaar (e Giuntoli era al Napoli, ndr) Ultimamente però non ci sono stati contatti, prima devono parlarsi i club.

Sono sicuro che sarà in grado di avere successo ovunque – ha sottolineato l’agente del numero 7 dell’Atalanta – perché con la sua qualità e mentalità ha tantissimo da offrire ad ogni squadra. Per ora gli piace davvero giocare e vivere in Italia, ma non si sa mai cosa porterà il futuro. L’unica cosa che so è che, appunto, quello di Teun sarà bellissimo".