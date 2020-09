Gazzetta - Milik-Roma, nel contratto anche un bonus in caso di vittoria della Scarpa d'oro: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik: "Ma tutta questa operazione può prendere corpo quando Milik – fra oggi e domani – scioglierà la sua riserva, accettando il trasferimento alla Roma. Per il polacco è pronto un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, più 500 mila di bonus e un ulteriore premio se in questi anni vincesse la Scarpa d’Oro. L’operazione col Napoli è praticamente definita, sulla base di prestito oneroso per 3 milioni, riscatto a 15 (fra cui è compreso il cartellino del talentuoso Devid Eugebe Bouah, 19 anni) e 7 di bonus facili".