Gazzetta - Meret-Ospina, dopo il Milan proseguirà l'alternanza: il colombiano è pienamente recuperato

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Non sarà scaramanzia, ma anche ieri sera niente ritiro per la squadra, che stamane si ritroverà in un albergo cittadino prima della gara notturna. Gattuso come al solito vuole tutti i suoi giocatori sulla corda, pronti a dare il massimo. Per questo motivo sta tenendo concentrati i suoi portieri. David Ospina ha recuperato dall’infortunio di Bergamo, e Alex Meret è in gran forma e sta trovando continuità. L’intenzione è continuare l’alternanza, ma stasera in porta potremmo trovarci ancora l’azzurro, in una sfida a distanza con Gigio Donnarumma".