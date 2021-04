Gazzetta - Mendes potrebbe portare Gattuso in Premier o in Spagna, sondaggi anche dalla Roma!

Ultime notizie Napoli - La Fiorentina vorrebbe firmare l'attuale allenatore del Napoli Gennaro Gattuso per la prossima stagione, ma non ci sarebbero soltanto i viola secondo la Gazzetta dello Sport.

"Anche la Roma dei Friedkin ha fatto qualche sondaggio. Ma sono situazioni che si svilupperanno a campionato chiuso. Al tempo stesso Jorge Mendes, l’agente portoghese di Gattuso, sta tenendo le fila di alcuni discorsi aperti in Premier League e anche nella Liga spagnola. Una esperienza stimolante all’estero non dispiacerebbe affatto, ma intanto ci sono 40 giorni di full immersion a Napoli, inseguendo un posto in Champions"