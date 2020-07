Gazzetta - Lunedì la Serie A deciderà se sospendere il contratto per i diritti tv a Sky: ADL insiste per spegnere il segnale

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla diatriba Sky-Lega Calcio per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata: "Alcuni presidenti spingono per la soluzione più drastica, cioè quella di oscurare il segnale. Altri vorrebbero invece tentare una possibile riconciliazione o comunque non arrivare a scelte estreme. Del primo gruppo fa parte il presidente del Napoli De Laurentiis, che addirittura ipotizza lo spegnimento del segnale come iniziativa personale. La situazione è certamente insolita: occorrono attente valutazioni giuridiche. Il nodo resta: Sky ha scelto di non saldare l’ultima tranche della stagione incorso e l’ammontare versato finora copre l’83% delle partite, il resto no: di fatto arriva fino al prossimo 12 luglio. Il giorno dopo, non è una coincidenza, la Lega ha convocato un’assemblea in via d’urgenza”.