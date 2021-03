Lozano andrà in campo contro il Crotone: la gestione di Gattuso per averlo al top a Torino

Napoli - Arrivano ottime notizie per Gattuso per quanto riguarda Hirving Lozano. Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il messicano dovrebbe giocare almeno un tempo contro il Crotone.

Lozano

NAPOLI-CROTONE: LOZANO IN CAMPO

Il quotidiano scrive: "Sabato, contro il Crotone, Lozano sarà tra i disponibili e potrebbe giocare un tempo. L’attaccante è reduce da un infortunio muscolare, patito contro la Juve a metà febbraio. Da allora, sono iniziati i problemi di Gattuso che, in un solo colpo, ha perso un giocatore che fino a quel momento gli aveva segnato 13 reti in stagione ed era il capocannoniere della squadra"