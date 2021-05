CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Fino a qualche mese fa Spalletti sperava di ripartire dalla Premier. Non a caso in questi due anni non ha mai smesso di coltivare un inglese che sta migliorando. Ma l’offerta del Napoli ha stuzzicato il suo orgoglio. Il suo desiderio è prendersi una rivincita sportiva nei confronti dell’Inter. Vendicare quel tradimento. Il Napoli di De Laurentiis gli regala l’opportunità".