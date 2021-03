Gazzetta - Lista convocati Italia per l'Europeo: Di Lorenzo e Meret in corsa per gli ultimi posti. Non c'è speranza per Politano

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sono ormai pochi dubbi sulla lista dei convocati che Roberto Mancini sceglierà per l'Europeo. In bilico restano però sia Giovanni Di Lorenzo che Alex Meret secondo la rosea.

CONVOCAZIONI EUROPEO: DI LORENZO E MERET IN DUBBIO

Il quotidiano scrive: "In teoria il posto libero — considerando la chiamata di otto difensori — è uno soltanto: l’esterno destro che si aggiungerà al titolare Florenzi. A giudicare da convocazioni e presenze, Di Lorenzo era in vantaggio su Mancini e gli altri. Poi la “selezionabilità” di Toloi ha cambiato scenario. L’italobrasiliano dell’Atalanta viene da un campionato nel quale ha interpretato alla perfezione il centrale di destra dei tre: il c.t. potrebbe impiegarlo sia al centro sia da esterno che, in fase offensiva, si accentra, lasciando che il laterale sinistro si sganci. Probabile che stasera Toloi e Di Lorenzo giochino entrambi anche se non assieme. In porta Sirigu. Per il terzo posto è Cragno-Meret".