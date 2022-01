Gazzetta lancia il Napoli: il sogno scudetto non è stato cancellato, Spalletti ha un punto da cui ripartire

Ultime Serie A - Ritrovare la piena affidabilità difensiva rappresenta per Spalletti una leva di ripartenza verso il vertice della classifica, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“L’obiettivo Champions è in cima ai pensieri, ma il sogno scudetto non è stato cancellato. Il terzo posto attuale è stato corroborato dalle vittorie contro Sampdoria e Bologna seguite al pareggio con la Juventus. È stato riacquisito un passo ambizioso dopo alcuni flop nel finale del 2021. La delusione per l’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina della scorsa settimana non ha scalfito la sicurezza che il Napoli sente di aver riconquistato”