CorSport - La Cremonese insiste per avere di nuovo Gaetano in prestito

Gianluca Gaetano sarà uno dei volti nuovi per Luciano Spalletti a Dimaro. Il calciatore verrà valutato dal mister che potrebbe anche decidere di confermarlo definitivamente in rosa. Secondo il Corriere dello Sport la Cremonese sta insistendo nuovamente per avere ancora in prestito il classe 2000.

Gaetano

La Cremonese insiste per Gaetano

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"La Cremonese insiste per il ritorno di Gianluca Gaetano, ma il centrocampista al momento non si muove: andrà in ritiro col Napoli. Adam Ounas (25) ha messo in stand-by le offerte di Monza e Salernitana".

