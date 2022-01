Gazzetta - L'infortunio di Insigne dà a Spalletti l'occasione di provare il nuovo Napoli. Ieri Lorenzo e il Maradona hanno dato un dispiacere ai moralisti

Napoli calcio - "Questo periodo sarà utile a Spalletti per cominciare a impostare un Napoli, quello del futuro, senza Insigne". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così l'assenza del capitano del Napoli che ieri è uscito per un problema muscolare. Ora Spalletti dovrà ridisegnare la squadra senza di lui.

"Forse ci sono rimasti male i moralisti e i fustigatori di costumi che si aspettavano il pollice verso dello stadio Maradona contro Lorenzo Insigne. Non è accaduto, anche se non si può escludere che possa capitare. Certo, ieri nel vetusto impianto di Fuorigrotta di gente ce n’era poca, ma i segnali sono apparsi chiari. I tifosi sono disposti ad applaudire il giocatore, se vedranno il suo massimo impegno in partita, al di là delle scelte discusse e discutibili che ha fatto per il suo futuro, optando per il Toronto e la Major League".