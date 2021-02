Gazzetta: l'Atalanta gioca meglio, ma trova un ottimo Ospina! Gasperini cercava una rivincita, dopo il 4-1 in Serie A finì avvilito

Ultime notizie Napoli - Il Napoli sta uscendo da un periodo delicato e Gattuso ha preferito un atteggiamento più difensivo e meno spavaldo per prendersi un risultato che ora rimanda al Gewiss Stadium la qualificazione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

?

"L’Atalanta gioca meglio, riesce a costruire parecchie occasioni, ma poi nelle conclusioni trova un ottimo Ospina o gli errori dei propri giocatori a sprecare la superiorità mostrata in campo. Come cambiano le situazioni. In ottobre, nella quarta di campionato, gli azzurri asfaltarono l’Atalanta pressandola alta e accettando gli uno contro uno. Finì 4-1, con Gasperini avvilito. Stavolta il tecnico piemontese cercava una rivincita sullo stesso campo"