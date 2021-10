Gazzetta - Juric potrà contare su Belotti e Zaza nella sfida con il Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Contro la migliore difesa del torneo il Toro ritrova i suoi centravanti: tre, come i gol subiti fin qui dal Napoli capolista. Simone Zaza è ormai completamente a posto, Andrea Belotti ha cominciato sabato a darci dentro a pieno regime e ieri tirava il gruppo in allenamento: ha questa settimana davanti a sé per dimostrare di poter scendere in campo al Maradona. Nessuno dei due può garantire un impiego superiore ai 45’, ma il dato di fondamentale importanza per Ivan Juric è riuscire a studiare una gestione delle risorse offensive che possa coinvolgere anche tutti e tre i suoi centravanti".