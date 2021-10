Gazzetta - Insigne-Napoli, manca l'intesa sul rinnovo: ADL ha offerto un quinquennale con lo stesso ingaggio attuale, l'agente pretende maxi bonus alla firma

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea quanto il rinnovo di Lorenzo Insigne sia ad oggi molto complicato.

"A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è un’ipotesi molto concreta. L’illusione cavalcata dal suo entourage e dalla parte più passionale del tifo potrebbe rimanere tale. Le posizioni attuali lasciano poco spazio all’ipotesi rinnovo. L’offerta presentata dal presidente ha spiazzato la controparte, impreparata ad un’eventualità del genere. In effetti, De Laurentiis ha proposto un contratto quinquennale alle stesse cifre attuali, cioè 4,6 milioni di euro a stagione. Uno sforzo non previsto dopo che negli ultimi mesi la sua offerta si era attestata su 3,5 milioni più eventuali bonus. Dunque, con questa mossa, la proprietà ha deciso di dare un’accelerata, di provare a chiudere l’operazione prima di fine anno, in modo da poter lanciare la volata al campionato senza la preoccupazione di ritrovarsi un capitano svuotato e distratto da altre questioni. La proposta del presidente, in ogni modo, non è stata ancora convincente. Il procuratore di Insigne vorrebbe che la società gli riconoscesse anche un bonus per il cartellino, si parla di una richiesta di 7 milioni di euro"