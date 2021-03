Gazzetta - Insigne ha rifiutato 3 milioni per 5 anni: la controproposta del capitano a De Laurentiis

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Insigne e De Laurentiis per quanto riguarda la questione rinnovo del contratto.

Lorenzo Insigne

RINNOVO INSIGNE: LORENZO HA RIFIUTATO LA PRIMA OFFERTA

La rosea scrive: "De Laurentiis ha fatto una prima proposta di 3 milioni a stagione per i prossimi 5 anni, ma Insigne l’ha rimandata al mittente. Con lui bisogna trattare a partire dai 4,5 milioni attuali, aggiungendo magari qualche bonus. Con questi presupposti, difficilmente si arriverà alla firma. C’è il rischio concreto che si possa arrivare ad una rottura che, bisogna dirlo, non vorrebbe nessuna delle due parti. Il presidente ritiene l’attaccante il perno principale intorno al quale dovrà girare il nuovo Napoli, quello post Gattuso. Insigne non ha mai rinnegato la sua passione e l’amore per il club. Ma potrà bastare soltanto il sentimento per convincerlo a rivedere la propria posizione? La risposta potrà arrivare anche dall’esito di questa stagione. Il ritorno in Champions League è la priorità della società e il rendimento delle ultime settimane ha aperto all’ottimismo. Insieme all’esito del campionato, Insigne guarda con interesse anche all’Europeo che vivrà con la nazionale. Sedersi al tavolo della trattativa da campione d’Europa, sicuramente gli permetterebbe un atteggiamento diverso. Insomma, la partita è tutta da giocare, l’ipotesi più probabile e che, alla fine, le parti si accorderanno, perché nessuna delle due vuole soluzioni diverse. Ma certezze, al momento, non ce ne sono".