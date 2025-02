L'infortunio di Leonardo Spinazzola non ha fatto fare i salti di gioia ad Antonio Conte. Il Napoli è in piena emergenza sulla fascia sinistra di difesa considerando anche che anche Olivera è fermo ai box. La soluzione Mazzocchi terzino sinistro è totalmente d'emergenza e, per adesso ,non ha dato i suoi frutti considerando l'errore decisivo commesso ieri dal calciatore ex Salernitana.

Infortunio Spinazzola: i tempi di recupero

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il calciatore Leonardo Spinazzola dovrebbe restare fuori almeno due settimane. E' questa la previsione sui tempi di recupero da parte dell'esterno sinistro. Ieri il Napoli, tramite comunicato ufficiale, ha dato ulteriori dettagli sull'infortunio dell'ex Roma:

"Nel corso dell'allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro".