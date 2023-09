Gazzetta - Infortunio Rrahmani: la speranza è recuperarlo per queste due gare

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo le condizioni di Amir Rrahmani:

"Un infortunio di questa entità richiede tra i sette e i quattordici giorni per un recupero totale. Il percorso di riabilitazione è già iniziato e le condizioni saranno monitorate quotidianamente. Il kosovaro si era fermato all’inizio della gara col Braga, dove era stato sostituito da Ostigard. Per quanto emerso dagli accertamenti, dunque, salterà almeno le prossime tre partite contro Bologna, Udinese e Lecce.

La speranza di Rudi Garcia è recuperarlo per la sfida con il Real Madrid del prossimo 3 ottobre, o al massimo per la Fiorentina, l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali".