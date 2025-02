Gazzetta - Infortunio Neres, il Napoli ha sottovalutato il rischio di un mercato deludente! Ipotesi rivoluzione tattica

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte dovrà fare a meno di Neres per circa un mese. Ieri la nota della SSC Napoli è stata come un fulmine a ciel sereno, andando a colpire un reparto avanzato già sotto la lente di ingrandimento dopo la cessione di Kvaratskhelia.

Ecco quanto scritto su La Gazzetta dello Sport circa l'infortunio di Neres:

"Ecco, i nodi di un mercato totalmente deludente stanno venendo al pettine. Facile parlare col senno di poi, perché il Napoli non voleva intervenire tanto per farlo. Però si è sottovalutato il rischio. Di un infortunio, di una squalifica, dell’imponderabile. E anche se in società c’è sempre stata grande fiducia in Raspadori, la situazione ora diventa molto delicata. Raspa agirà largo a sinistra ma probabilmente più vicino a Lukaku in quanto più attaccante che ala. Ngonge, invece, avrebbe caratteristiche più alla Neres: un mancino a sinistra per cercare l’ampiezza e i cross per le torri. Più avanti, poi, si potrebbe valutare una nuova rivoluzione tattica che però ha bisogno di tempo".