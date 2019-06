Gazzetta - Incontro tra Sarri e CR7: il tecnico vuole il portoghese centravanti, l'obiettivo è arrivare a quota 40 gol in Serie A!

Nella giornata di ieri c'è stato l'incontro, di cui si è parlato anche nella conferenza stampa di presentazione alla Juventus, tra il nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Il tecnico ha ribadito la sua volontà di avvicinare l'asso portoghese alla porta facendolo agire da terminale offensivo con l'intento di acciuffare quota 40 gol in Serie A per superare il record di Gonzalo Higuain, che in una sola stagione mise a segno, con la maglia del Napoli, 36 gol. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.