Gazzetta - Il sorpasso di Fabian è un’opera d’arte, arcobaleno della vittoria! Sferra il colpo secco che spacca la partita

Ultimissime Calcio Napoli - Come tante altre cadute interne contro le big, anche questa è di stretta misura e lascia l’impressione che il Brescia avrebbe potuto ricavare altro. Decisiva è stata anche la qualità, e il Napoli ne possiede di più come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il sorpasso di Fabian Ruiz è un’opera d’arte: come a San Siro contro l’Inter, lo spagnolo sferra il colpo secco che spacca la partita. Perché dal 77 per cento di possesso del primo tempo, il Napoli aveva ricavato soltanto un tiretto in porta; identica cifra per il Brescia, ma con il gol del vantaggio e un’idea di difesa funzionante per metà gara. Due linee strette e basse, più Zmrhal su Demme e Balotelli punta unica. Quando però Insigne pareggia a inizio ripresa, l’ordine del Brescia diventa disordine, la mancanza d’aria per i rivali diventa ventata di libertà. E Fabian ha lo spazio per disegnare l’arcobaleno della vittoria"