Gazzetta - Il primo obiettivo di De Laurentiis e Gattuso è destinato a svanire nel nulla! Le polemiche sollevate dal mister non hanno coinvolto soltanto la dirigenza

Ultime notizie Napoli - Oggi la zona Champions è lontana 5 punti per il Napoli, anche se c’è la partita con la Juventus da giocare mercoledì 17. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Quello che sarebbe dovuto essere il primo obiettivo concordato tra allenatore e presidente è destinato a svanire nel nulla se il trend non dovesse essere invertito. L'ambiente è sfiduciato, non c’è più entusiasmo intorno al Napoli. Le polemiche sollevate da Gattuso non hanno coinvolto soltanto la dirigenza, ma si sono abbattute anche sugli stessi giocatori, incolpati più volte di “non saper annusare il pericolo”, oppure “di dover smanettare meno sui telefonini e di mettere più energie in campo”"