Gazzetta - Il Napoli vestito da Halloween non ha messo paura al Toro. I granata hanno fatto vedere gli spiritelli ai padroni di casa

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive così la prestazione del Torino allo stadio Maradona: "Il Napoli vestito da Halloween (divisa speciale per la ricorrenza ottobrina) non ha insomma messo paura al Toro e anzi gli spiritelli li hanno visti in diverse occasioni i tifosi di casa. E la difesa a cinque adottata nel recupero da Spalletti la dice lunga sulla tensione esistente sulla panchina azzurra. La capolista prima del gol non ha costruito molto dalle parti di Vanja Milinkovic".