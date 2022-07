Gazzetta - Il Napoli seguiva Kim Min jae già prima che andasse al Fenerbahce: il retroscena

Calciomercato Napoli - Il Napoli segue Kim Min jae da prima che approdasse al Fenerbahce. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta questo piccolo retroscena sul difensore coreano.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il Napoli lo osserva da tempo ma non era il momento di ingaggiarlo quando il Fenerbahce lo acquistò per circa 4 milioni. Oggi la sua valutazione è molto alta anche perché i centrali difensivi forti a livello internazionale stanno diventando merce rara come dimostra l’attuale mercato. Nel giro di una settimana capiremo se sarà sempre il fattore Kappa a guidare la difesa azzurra".