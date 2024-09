Gazzetta - Il Napoli è pronto per la missione Champions, Conte ha le armi per modellarlo come meglio crede

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli ora ha aumentato le soluzioni e Antonio Conte ha armi in più con cui modellare la sua creatura come meglio crede come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Per sorprendere ogni volta e portare più giocatori possibili nell’area avversaria, come piace a lui. Il Napoli dovrà saper cambiare pelle in continuazione, mantenendo sempre la propria identità. Qualità e furore, come chiede Conte. Per sentirsi più solidi e non porsi limiti. Il Napoli è pronto per la missione Champions. Per divertire e divertirsi. E far cantare di gioia il suo popolo”