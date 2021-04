Gazzetta - Il Napoli ha rischiato di non vincere una gara dominata: resta sospetto il contatto Keita-Ospina. Comunque vada sarà la stagione dei rimpianti

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non è soddisfatta della prestazione del Napoli nonostante la squadra di Gattuso abbia vinto in quel di Genova contro la Sampdoria. Per la rosea ci sono alcune cose che non convincono.

Samp-Napoli, il commento di Gazzetta

La rosea scrive: "Comunque vada a finire questa stagione, il Napoli partirà per il mare con forti rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. La squadra di Rino Gattuso sa offrire dei momenti di grande calcio: succede da inizio campionato ed è successo anche a Marassi contro la Sampdoria. Solo che a volte si è trattato di lampi che facevano pensare a un diluvio di gol e punti in classifica, ma invece producevano solo qualche scroscio d’acqua e occasioni perdute. Pure ieri il Napoli ha rischiato di non vincere una partita dominata quasi per intero: a un quarto d’ora dalla fine il Var Aureliano ha invitato al monitor l’arbitro Valeri che ha deciso di punire qualcosa tra il lievissimo tocco di Thorsby sulla schiena di Koulibaly e il più sospetto contatto tra Keita e Ospina".