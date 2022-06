Gazzetta - Il Napoli ha bloccato il nuovo Mertens: trattativa in chiusura

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha bloccato il nuovo Mertens. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che dà ulteriori dettagli su questa trattativa di mercato.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"La trattativa con l’Udinese è in dirittura d’arrivo per una cifra tra i 15 e i 18 milioni (base fissa più bonus). L’ex milanista sarà a tutti gli effetti il nuovo Mertens, nel senso che il progetto tattico di Spalletti da questo punto di vista è molto chiaro: Deulofeu, infatti, nonostante in passato abbia agito spesso da esterno, nell’idea del tecnico di Certaldo sarà il partner di Osimhen agendo proprio da fionda alle spalle del centravanti nigeriano. Deulofeu ha caratteristiche diverse da “Ciro” Martens ma le zolle di terreno che sarà chiamato ad occupare saranno le stesse, anche se appare chiaro che il Napoli del prossimo anno sarà molto più “verticale” e molto meno dedito alla ricerca del trequartista tra le linee"