Gazzetta - Il ko col Milan mette a nudo i limiti attuali del Napoli! Due cose non hanno convinto

Ultimissime Calcio Napoli - Adesso sono tre le sconfitte consecutive al San Paolo per il Napoli di Gattuso, come racconta La Gazzetta dello Sport:

"Se quella con l’Az è apparsa immeritata e quella con il Sassuolo è maturata in una situazione particolare, quella col Milan mette a nudo i limiti attuali del gruppo. Il Napoli nei momenti topici della gara ha pagato dazio con la capolista, al di là dei meriti di un fuoriclasse come Ibrahimovic. In fase difensiva si è concesso troppo - almeno altre tre occasioni nitide oltre ai gol - e la cerniera del centrocampo non ha convinto"