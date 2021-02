Gazzetta: il gol di Insigne ha evitato giorni di passione a Gattuso! Futuro ancora in discussione, ma l'abbraccio con Lorenzo allontana un sospetto

Ultime notizie Napoli - Una notte come quella con la Juventus mancava a questo Napoli, scosso dalle critiche delle ultime settimane, che avrebbero potuto far saltare, definitivamente, il banco secondo la Gazzetta dello Sport.

"La rete di Insigne ha restituito un po’ di tranquillità all’ambiente e ha evitato a Gattuso altri giorni di passione. Il suo futuro continua a essere in discussione, ma l’aver battuto la Juventus è qualcosa in più di un semplice bonus da poter spendere. L’abbraccio finale tra l’allenatore e il capitano è stata una bella immagine, è servito anche per allontanare il sospetto che tra i due il rapporto non funzionasse"