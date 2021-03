Gazzetta - I complimenti di De Laurentiis non cambiano il futuro di Gattuso: sul tecnico c'è la Fiorentina

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso e De Laurentiis: "Probabilmente, non basterà un finale in crescendo per rimettere in piedi il rapporto tra il presidente e l’allenatore. De Laurentiis non ha dimenticato le stilettate che gli ha inferto Gattuso nelle ultime conferenze prima che scattasse il silenzio stampa. E l’allenatore non potrà restare sapendo che il rapporto s’è logorato del tutto. Il club si sta già muovendo per assicurarsi il sostituto, si parla del ritorno di Maurizio Sarri e nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Fonseca, il cui rapporto con la Roma potrebbe giungere al capolinea a fine stagione. Per quanto riguarda Gattuso, c’è l’interessamento della Fiorentina. Insomma, nessuna della due parti si farà trovare impreparata nel momento dei saluti".