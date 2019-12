Gazzetta - Gattuso sta lavorando per ammorbidire la questione multe, da Castel Volturno riscontri positivi

Notizie Calcio Napoli -L’ammutinamento del 5 novembre scorso, la richiesta di multare tutti i calciatori del Napoli da parte del presidente De Laurentiis, ha creato uno stato di malessere generale nella rosa che, per forza di cose, si riflette sul rendimento in campo. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Rino ha provato sin dal primo momento a rasserenare i giocatori, le tensioni degli ultimi 40 giorni hanno aperto una voragine nella quale sono finiti la dirigenza, l’allenatore e i giocatori. De Laurentiis nel suo discorso natalizio ai giocatori non ha accennato alla questione multe. Rino sta lavorando sottotraccia per convincerlo a ammorbidire la questione in modo da dare un segnale di riavvicinamento alla squadra. Coi giocatori, parla spesso, sta provando a dare loro la carica necessaria perché ritornino nuovamente protagonisti. Da Castel Volturno, i riscontri sono positivi"