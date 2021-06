Gazzetta - Gattuso si arrabbia con chi lo definisce traditore di Napoli per aver firmato subito con la Fiorentina: ecco il pensiero di Rino

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un altro retroscena legato al divorzio tra Gattuso ed il Napoli che poi ha portato all'accordo tra l'allenatore calabrese e la Fiorentina.

GATTUSO E IL NON TRADIMENTO AL NAPOLI

La rosea scrive: "Una delusione enorme, che due giorni dopo poteva essere lenita dalla Fiorentina, coi dirigenti Barone e Pradè che piombavano nella casa di Posillipo - il 25 maggio - e convincevano Gattuso a firmare un biennale promettendo grandi investimenti. E qui Gattuso si arrabbia con chi commenta che già fosse d’accordo col club di Commisso “tradendo” il rapporto col Napoli. Rino ha spesso ribadito ai suoi collaboratori che le critiche rivolte a De Laurentiis non erano dovute al fatto che il presidente avesse contattato altri tecnici, ma perché far trapelare di tutto contro il proprio allenatore in carica - soprattutto sul piano personale - era destabilizzante e dannoso per i risultati dello stesso club".