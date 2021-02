Gazzetta - Gattuso riflette sull’opportunità di schierare Osimhen titolare contro l’Atalanta: un’altra sconfitta getterebbe nello sconforto totale l’ambiente napoletano

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso sarebbe tentato dall'idea di lanciare Victor Osimhen dal primo minuto domani sera a Bergamo: "L’idea è lì, a ingombrargli la mente. Riflette, Rino Gattuso. Sul momento suo e del Napoli, ovviamente, ma anche sulle contromisure da adottare per provare a venire fuori dalla tempesta in cui si è cacciato dopo i risultati ottenuti nelle ultime settimane. Sta ragionando, l’allenatore, sull’opportunità di schierare Victor Osimhen dal primo minuto, domani sera, a Bergamo. La Coppa Italia potrà anche non essere un obiettivo primario, ma un’altra sconfitta getterebbe nello sconforto totale l’ambiente napoletano”