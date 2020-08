Gazzetta - Gattuso preferisce Ospina a Meret: il Napoli ha già scelto il sostituto di Alex

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Restando a Napoli, per forza di cose, Meret sarebbe costretto a competere con Ospina. Al momento, il portiere colombiano è al primo posto nelle gerarchie di Gattuso e difficilmente ci saranno ripensamenti, soprattutto se il suo rendimento dovesse essere soddisfacente. Se il giovane Alex dovesse patire più di tanto il ruolo di dodicesimo, la sua cessione sarebbe l’unica soluzione praticabile. A questo punto, Giuntoli potrebbe riportare a Napoli Luigi Sepe, l’attuale portiere del Parma, che non direbbe no all’idea di poter ritornare alla base"