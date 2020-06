Gazzetta - Gattuso-Lozano, ieri colloquio chiarificatore: l'allenatore l'ha perdonato, il racconto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul caso Lozano: "Lunedì, alla fine dell’allenamento, Hirving Lozano è stato mandato nello spogliatoio anzitempo dal tecnico. Ha spiegato Gattuso, ribadendo un concetto a lui molto caro: «Chi è stanco, chi non è lucido di testa, può stare nello spogliatoio e per me non succede niente se perde un giorno. Sanno che quando fischio l’inizio dell’allenamento voglio gente che va a mille all’ora. Perché non permetto a nessuno di rovinare una seduta». Ma Rino perdona, non serba rancore. E così ieri c’è stato un colloquio chiarificatore col messicano, che oggi andrà in panchina".