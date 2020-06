Gazzetta - Gattuso darà spazio a tutti: in campo andrà chi starà meglio, anche se si tratta di calciatori in scadenza

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli: "Ci sarà spazio per tutti. L’ha detto Rino Gattuso alla squadra, appena conquistata la coppa Italia. Dunque, nulla ne influenzerà le scelte fino al termine della stagione. Le questioni contrattuali, le indiscrezioni di mercato non distoglieranno il gruppo dai numerosi impegni che lo attendono nei prossimi due mesi. La filosofia dell’allenatore non cambierà, adesso: in campo andrà chi starà meglio, anche se si tratta di giocatori in scadenza (Callejon) o destinati al mercato (Koulibaly, Milik, Hysaj)".