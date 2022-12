Gazzetta - Entro domani i reduci dal Mondiale saranno a Castel Volturno: niente amichevole con il Lille

Calcio Napoli - Luciano Spalletti entro domani riabbraccerà tutti i calciatori che hanno partecipato al Mondiale. Una buona notizia per il tecnicodel Napoli che ha già preparato un lavoro specifico dal punto di vista fisico per Lozano, Anguissa, Zielinski, Kim e Olivera che logicamente non prenderanno parte alla gara amichevole contro il Lille di mercoledì:

"Mercoledì contro il Lilla un altro test probante. Ma soprattutto dà ottimismo il rientro dei cinque “mondiali” dopo le due settimane di riposo. Fra oggi e domani si ritroveranno a Castel Volturno e inizieranno un lavoro differenziato: per loro niente amichevole ma si procederà a un recupero progressivo".