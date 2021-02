Gazzetta elogia l'Atalanta: prova di grande forza contro il Napoli, mandato un avvertimento al Real Madrid

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Sarà anche il Real Madrid, ma viene messo in attesa e non inquina a lungo i pensieri dell’Atalanta. Per riabituarsi alla grande Europa, a Gasperini serviva uno scontro diretto da Champions come questo. Era una sorta di avvertimento: per conquistarsi altre notti Real come quella che vivrà mercoledì in questo stadio, bisogna prima qualificarsi anche attraverso confronti velenosi di campionato, con pari grado. E dopo un primo tempo con soluzioni minime, l’Atalanta ne mette sul tavolo tante nella ripresa. Il risultato è giusto, e la prova di forza si legge proprio attraverso il cambiamento della seconda parte. Mentre prima sembrava difficile entrare nella difesa bassa del Napoli, poi è diventato fin troppo facile"