Gazzetta elogia Kvaratskhelia: quelli come lui se ne fregano del calcio programmato! Viene dalla Georgia dove non si gioca come polli nelle batterie

Calciomercato SSC Napoli - L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è un dribblatore seriale. Il dribbling in velocità sulla fascia, pezzo forte di ogni ala che possa dirsi tale, lo definisce nella sua pienezza di calciatore. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nelle qualificazioni a Euro 2024 nessun giocatore ha totalizzato più dribbling riusciti del georgiano: 44 in totale, per una media di 4,8 a partita.

“Kvara è stato il numero uno della specialità rispetto a qualsiasi altro giocatore che abbia assommato almeno 500 minuti nella competizione. Durante la sua prima stagione a Napoli aveva incantato per le sue cavalcate solitarie. In un calcio programmato e studiato a tavolino, il georgiano ci ha riportato al campetto dell’oratorio, agli “scartaggi” selvaggi in purezza oppure con l’aiuto del muretto. Kvaratskhelia viene dal calcio delle strade delle Georgia dove non si gioca come polli nelle batterie. Quelli come Kvara se ne fregano, ricevono palla e se ne vanno, alla maniera delle ali di una volta, che avevano George Best come santo patrono”