Gazzetta elogia Gattuso: ha saputo modificare il modulo nel momento in cui si è accorto di una cosa

Ultimissime Calcio Napoli - Il recupero degli infortunati consentirà a Gattuso di avere un’ampia scelta nel momento di preparare le partite. E potrà permettergli anche di apportare correzioni in corso d’opera, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Quando s’è reso conto che il centrocampo della Sampdoria aveva preso il sopravvento, non ha esitato a togliere Lobotka e inserire Demme per dare maggiore equilibrio al reparto. Perché è vero che il Napoli ha vinto, ma ha sofferto nel contenere il ritorno dalla formazione di Ranieri. Ma nulla nasce per caso, perché Gattuso ha saputo modificare il modulo nel momento in cui si è accorto che la squadra aveva perso vivacità e spinta. Non ha esitato a inserire Mertens e Politano, passando al 4-2-3-1 e chiudendo la gara in crescendo"